Arakanlı kadınlardan imdat çığlıkları yükseliyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yıllardır süren ve geçen yıl 25 Ağustos'ta yeniden tırmanışa geçen şiddetten en fazla zarar görenler kadın ve çocuklar oldu.

Dehşetin her türlüsüne tanık oldular

Kadınlar ve kız çocukları ailelerinden birçok kişinin vahşice katledilmesine tanık oldu.

Pek çok etnik temizlik dalgası ve savaşta silah olarak kullanılan tecavüze uğradılar.

Tecavüz sonucu doğan bir sürü bebek

Karınlarında kendilerine tecavüz eden Myanmar askerlerinin bebeklerini taşıyarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldılar.

Tecavüz sonucu hamile kalan Arakanlı kadın ve kız çocukları, toplumdan dışlanma korkusu ve yaşadıkları dehşet nedeniyle bebeklerine sahip çıkmıyor.

Kimi vazgeçiyor kimi gizlice doğum yapıyor

Bazıları kamplarda buldukları düşük haplarıyla bebeklerinden vazgeçerken bazıları da gizli saklı doğum yapıyor.

Kadınlar utandıkları ve korktukları için konuşmadığından Bangladeş'teki kamplarda kaç bebeğin tecavüz sonucu dünyaya geldiği belli değil.

İmdat çığlıkları yükseliyor

Tecavüz kurbanı bazı kadınlar, yaşadıklarını Associated Press (AP) muhabirine anlattı.

Adının sadece baş harfi ile verilmesini isteyen M, Myanmarlı askerlerin köyündeki bazı evleri ateşe verdiğini söyledi.

Oğlunu kurtarmaya çalıştı, askerlerin eline düştü

2 kızı kaçmayı başardı ama Arakanlı kadın, 2 yaşındaki oğlunu kurtarmaya çalışırken 6 askerin eline düştü ve tecavüze uğradı.

Hamile olduğunu kaçtıkları Bangladeş'te fark ettiğini, kocasının hamilelikten dolayı kendisini suçladığını anlattı.

Hayatlarından vazgeçtiler

Dünyaya getirdiği erkek bebeği istemeyen kadın bebeğe isim bile koymuyor ve ona baktıkça yaşadığı dehşeti hatırlıyor.

"Hiçbir şey alacak param yok. Eşim artık beni sevmiyor. Sadece ölmek istiyorum. Hayatımın bir anlamı yok."

Bebeğin hayatına son verdi

Myanmar askerlerinin tecavüzü sonucu hamile kalan bir diğer Arakanlı Müslüman da kendisini D. olarak tanıttı.

Hamile olduğunu ancak Bangladeş'e geçtiğinde fark ettiğini söyleyen kadın, kampta bulduğu düşük hapıyla bebeğinin hayatına son verdiğini anlattı.

"Bebeği doğurmak zorunda kalsaydım kendi canıma kıyardım çünkü bu benim için büyük bir utanç olurdu. İnsanlar beni yargılayacaktı."

Çoğu korkudan hamileliklerini saklıyor

Tecavüzle hamile kalan bazı Arakanlı Müslüman kadınlar ise insanların şaşırtıcı bir şekilde kendilerini anladığını ve desteklediğini söyledi.

Bir genç kadın, eşinin kendini boşamasından korktuğu için hamileliğini saklamaya çalıştığından bahsetti.

Durum ortaya çıktığında eşinin "Bu senin hatan değil. Yaşadıkların senin kaderindir. Böyle olmasını sen de istemezdin." diyerek destek verdiğini anlattı.

Arakanlılar adalet istiyor

Bebeğini düşürmek zorunda da kalsa her şeye rağmen sevmeye de devam etse tecavüz kurbanı tüm Arakanlı Müslüman kadınlar, kendilerine bu acıyı yaşatan Myanmarlı askerlerin bir an önce cezalandırılması için "adalet" istiyor.

Kaynak: AA