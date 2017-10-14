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Arakanlı çocuklara fil saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Bangladeş'in Balukhali bölgesinde yaşanan fil saldırısında, Arakan'dan kaçarak bu ülkeye sığınan 5 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kız çocuğu da yaralandı.

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Arakanlı çocuklara fil saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampların bulunduğu Balukhali bölgesine bir filin saldırması sonucu, iki kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Bangladeş ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece Balukhali'nin Moinarguna bölgesinde meydana gelen fil saldırısı sonucu iki Arakanlı Müslüman kız çocuğu hayatını kaybetti, 3'ü de yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, filin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun olay yerinde, 13 yaşındakinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Arakanlı Müslümanlar'a etnik temizlik

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık iki milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.

Etiketler: bangladeş, arakanlı müslümanlar, fil, fil saldırısı
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