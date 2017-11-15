Arakan'ın en büyük destekçisi Türkiye oldu

Arakan'da 25 Ağustos'tan bu yana süren saldırılardan kaçan 613 bin Arakanlı Müslüman, Bangladeş'e geçti. Myanmar yönetimi, dünyaya kulaklarını tıkayarak Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme "dur" demezken, en büyük destekçilerden biri Türkiye oldu.

Körfez ülkelerinin çoğu yeterli desteği vermedi

Irak ve Bahreyn, Arakan'daki zulme dair kınama mesajı yayımlayarak şiddeti durdurma çağrısı yapmakla yetinirken Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara herhangi bir yardım göndermedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 300 ton insani yardım gönderdi. Dünyanın en büyük petrol üreticileri arasında yer alan Suudi Arabistan ise Arakan'da yaşananlara dair kınama mesajlarıyla ve 15 milyon dolarlık yardım taahhüt etmekle yetindi.

Suudi Arabistan'ın bu yardımı hangi kanallarla göndereceği konusu ise netlik kazanmadı.

İran, Arakan'da yaşananlara dair kınama mesajları yayımladı ve Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara toplamda yaklaşık 100 tonluk 3 paket yardım gönderdi.

Körfez ülkelerinden Arakan'daki şiddeti durdurmak adına siyasi anlamda önemli bir adım ya da girişim gelmedi.

Ortadoğu ülkelerinden Mısır ve Lübnan da sadece kınama mesajları yayımlamakla yetinen ülkeler arasında yer alıyor.

Ürdün de Arakanlı Müslümanların dramına dair kınama mesajları yayımladı. Ürdün Kraliçesi Rania, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti. Rania, Arakanlı Müslümanların yaşadıklarını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Asya ülkeleri

Singapur, Arakan'da yaşananlara dair tepkisini ortaya koydu ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara 100 bin dolar yardım taahhüt etti.

Müslüman ülkelerden Fas,Tunus ve Cezayir de kınama mesajları yayımladı. Arakanlı Müslümanlar için acil insani yardım malzemeleri gönderen Fas, ekimde Rusya’nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 137. Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) Genel Kuruluna Myanmar’da zulüm, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık krizinin görüşülmesi için öneri sundu.Tunus ve Cezayir'den ise herhangi bir yardım yapılmadı.

Türkiye, Katar, Endonezya Kuveyt Arakanlı Müslümanlara desteği esirgemedi

Türkiye, krizin patlak verdiği ilk günden bu yana hem çeşitli siyasi girişimlerle hem de yaptığı yardımlarla Arakanlı Müslümanların en büyük umudu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere birçok üst düzey yetkili konuyla ilgili diplomasi trafiği yürütürken Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk Kızılayı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gibi kuruluşlar Arakanlı Müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Katar'da da çeşitli yardım dernekleri ve kurumlar, Arakanlı Müslümanlara destek sağlıyor. Katar Yardım Derneği, Arakanlı Müslümanlara milyonlarca dolar yardım sağlarken Katar Kızılayı da Arakanlı Müslümanlar için 3 milyon dolarlık yardım çalışması başlattı.

Krizin ilk günlerinde Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar lideri Aung San Suu Çii ile görüşerek Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin son bulması için çözüm önerisi sundu. Endonezya yönetimi kınama mesajları yayımlıyor ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıyor.

AA