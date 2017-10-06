Arakan'daki gözyaşı dinmiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Anthony Lake ile birlikte geçtiğimiz günlerde Bangladeş'teki sığınmacı kamplarını ziyaret ederek, sorunları yerinde gözlemlediklerini ifade etti.

Bangladeş hükümeti ve halkına Arakanlı Müslüman sığınmacılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden Lowcock, "Dünya, Bangladeş hükümeti ve halkına, sığınmacılara verdiği destekten dolayı minnettar olmalı." diye konuştu.

Lowcock, "Dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Arakan'ın kuzeyinde yaşandığını" vurgulayarak, yüzbinlerce sığınmacının Bangladeş'e geçmek için bekleyişlerinin devam ettiği uyarısında bulundu. Lowcock, bunun gerçekleşmesi durumunda BM olarak yeni insani krizlere karşı hazır durumda olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar hükümetine BM'ye Arakan eyaleti için tam ve koşulsuz erişim izni vermesi çağrısını yineleyen Lowcock, bölgedeki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Lowcock, 23 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Arakanlı sığınmacılara yardım amaçlı uluslararası bir konferansın düzenleneceğini sözlerine ekledi.

100 bin Arakanlı Bangladeş'e geçmeyi bekliyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Myanmar'ın Arakan eyaletine bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı.

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Millman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirtti.

Sözcü Millman, IOM ekiplerinin Bangladeş-Myanmar sınırında yaptığı takiplere göre, halen günde tahminen 2 bin sığınmacının Cox's Bazar'a geçtiği bilgisini paylaştı.

Kamplara ulaşan sığınmacıların bitkin düştüğünü ve çoğunlukla beraberinde bir şey getiremediklerini anlatan Millman, uluslararası gözlemcilere göre, halen Arakan'ın kuzeyindeki Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini kaydetti.