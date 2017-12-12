Arakan'da zulüm devam ediyor

Myanmar yönetimi bir hafta içerisinde Arakan’da 16 camiyi buldozerlerle yıktı.

Yetkililer kasım sonu ile aralık başındaki bir hafta içinde Maungdaw'daki 17 camiden 16'sını yıktı.

Köylüler, evlerinden sonra kutsal mekanlarına saldırıldığını bildirdi.

Bölgede kalan son caminin de diğerleriyle aynı kaderi paylaşacağı düşünülüyor.

Ayrıca Pakto'da Arakanlı Müslümanların kaldığı bir kampta 7 Aralık'ta bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığı kaydedildi.

Yine Napura köyünde Myanmarlı güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara ait 4 evi ateşe verdiği ifade edildi.

Aynı zamanda Arakanlı Müslümanlardan çocukların okula gidemediği de belirtildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

AA