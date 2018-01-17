Arakan'da polis protestocuların üzerine ateş açtı: 7 ölü

Arakan halkı, Arakan Krallığı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamalarına yasak getirilmesini protesto etti.
Tarihi Mrak-u kentinden yürüyüşe geçen protestocular bir kamu binasını yağmaladı.
Eyalet yönetiminden Tin Maung Swe, polisin protestocuları uyardığını söyledi.
Protestocular polise saldırınca güvenlik güçleri önce plastik sonra da gerçek mermi kullanarak grupları dağıttı.
Olaylarda 7 gösterici hayatını kaybetti.
Protesto gösterilerine Arakan eyaletindeki Rohingyalar (Arakanlı Müslümanlar) katılmadı.
Kaynak: AA