Arakan'da bir ayda binlerce Müslüman hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Örgütü,'nün Bangladeş'teki mültecilere ilişkin yaptığı araştırma, Myanmar'da 25 Ağustos-24 Eylül tarihleri arasında 9 bin Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü, bu kişilerin "en iyi ihtimalle" 6 bin 700'ünün şiddet olaylarına kurban gittiğini ortaya koydu.

5 yaşından küçük yüzlerce çocuk acımasızca katledildi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ü, öldürülen Arakanlı Müslümanların en az 730'unun 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekerek, bu çocukların yüzde 59'unun vurularak, yüzde 15'inin yakılarak, yüzde 7'sinin dövülerek ve yüzde 2'sinin mayına basarak yaşamını yitirdiği bilgisinin edinildiğini bildirdi.

Myanmar'dan Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslüman sayısının 647 bin olduğu bilgisini veren MSF, araştırma için Myanmarlı yetkililerin "başvurduğu yaygın şiddetin en açık emaresi" ifadesini kullandı.

MSF, Arakan eyaletine yardım kuruluşlarının çok sınırlı erişimi konusunda da uyarıda bulundu.

Myanmar ordusu, operasyonları izleyen ilk bir ayda çoğunu terörist olarak adlandırdığı 400 kadar kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısı 626 bine ulaştı. Köyleri tamamen yakılan Arakanlı Müslümanlardan binlercesinin katledildiği belirtiliyor.

Myanmar ordusunun etnik temizliğe dönüştürdüğü saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı, on binlercesi de kaçmanın yolunu arıyor. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Arakan’da olaylar nasıl başladı?

Güneydoğu Asya ülkesi olan Myanmar, 1948 yılında bağımsızlığını ilan etti. O günden beri ülke içi istikrar konusunda sıkıntılar yaşayan Myanmar, cunta rejimi ve Budist yanlısı yöneticilerle idare ediliyor.

Olayların başlangıç noktası ise 1982’de kabul edilen Vatandaşlık Kanunu’na dayanıyor. Bu kanuna göre etnik gruplar vatandaş olarak kabul edilirken, Müslümanların bu haktan maruz bırakılarak vatansız konumuna düşmeleri sağlanmıştı.

Olaylar 2012 yılında 3 kişilik Budist rahip grubunun, 26 yaşındaki Myanmarlı bir kadına tecavüz edip öldürmesi ile alevlendi. Budist rahipler genç kadının cesedini bölgedeki bir Müslüman köyünün yakınına bırakıp kaçtı. Bu durumdan Müslümanları sorumlu tutan yetkililer olayla bağlantısı olmayan 3 Müslüman genci idama mahkûm etti. Sonrasında ise Myanmar içinde Arakanlılara karşı ciddi derecede bir anti-propaganda başlatıldı.

Arakan’da 3 buçuk milyon Müslümanın yaşadığı fakat bu rakamın Myanmar hükümetinin uyguladığı şiddet ve yıldırma politikaları sonucunda 1 milyona gerilediği tahmin ediliyor. Resmi rakamlara göre ülke nüfusunun yüzde 89'unu Budistler oluşturuyor. Uluslararası örgütlerin raporlarına göre ise Myanmar nüfusunun yüzde 20’si Müslümanlardan oluşuyor.

Göç eden veya göç etmek zorunda bırakılan Müslümanların çilesi gittikleri ülkelerde de devam ediyor.Genellikle Bangladeş, Hindistan gibi bölge ülkelerine sığınmak zorunda kalan Müslümanlar, bulundukları ülkeden geri gönderilmekle tehdit ediliyor.

AA