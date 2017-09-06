Arakan'a yardım elini uzatan ilk ülke Türkiye oldu

Türkiye, dünyanın gözü önünde Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme sessiz kalmadı. Katliamı durdurmak için ilk andan itibaren telefon diplomasisi yürütüldü.

Bölgedeki insani kriz büyürken Myanmar hükümeti, Arakan'ın kuzeyindeki bölgelerde Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası yardım kuruluşlarının faaliyet göstermesine izin vermiyor. Daha önce Dünya Gıda Programı , Arakan'daki gıda yardımı faaliyetlerini güvenlik sorunları nedeniyle askıya aldığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Myanmar lideri San Su Çin ile görüştü. Görüşmenin ardından ardından bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak TİKA'nın girmesine izin verildi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terörü de, masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını söylemiş, yaşananların ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekmişti.

İlk etapta bin tonluk yardım ulaştırıldı

Türkiye, bölgeye ilk etapta bin tonluk yardım ulaştırdı. İlk ulaşan yardımlar Rakhayn eyaleti hükümet konağında düzenlenen törenle Myanmar hükümeti yetkililerine teslim edildi.

Yardım malzemeleri, bin tonluk yardım pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemelerinden oluşuyor.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yardımların askeri helikopterlerle gereken noktalara ulaştırılacağını kaydetti.

Türkiye'nin yardımları ilk etapta 300 bin Arakanlı Müslümana ulaştırılacak. Yardımların toplamda 100 bin aile başka bir deyişle 500 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.