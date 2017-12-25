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Arakan kararı BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Myanmar hükümetine, Arakanlı Müslümanlara karşı uyguladıkları zulme son verilmesi çağrısı Rusya'nın 'hayır' demesine rağmen 122 'evet' ile kabul edildi.

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Arakan kararı BM Genel Kurulunda kabul edildi

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik "sistematik insan hakları ihlallerine ve askeri operasyonlara son verilmesi" çağrısı yapan karar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından BM Genel Kuruluna sunulan ve pazar günü oylanan karar 10'a karşı 122 "evet" oyuyla kabul edildi.

Çin, Rusya ve Suriye'den ret

Çin, Rusya, Suriye, Myanmar, Kamboçya, Laos, Filipinler, Vietnam, Zimbabve ve Belarus ret oyu kullanırken 24 ülke de çekimser kaldı.

BM Genel Kurulunda kabul edilen kararda, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı verilmesi, insani yardımlara izin verilmesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Myanmar için özel bir temsilci ataması istendi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'da zulüm ve katliamlardan kaçarak Bangladeş'e geçti.

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: arakanlı müslümanlar, myanmar, Budistler
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