Kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla hacı adayının önemli bir durağı olan Arafat, havadan görüntülendi.
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