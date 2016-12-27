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Arabistan Kralı Halep için talimat verdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suriye halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

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Arabistan Kralı Halep için talimat verdi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suriye halkına yardım için tüm ülkede yardım kampanyası başlatılması talimatı verdiği bildirildi.
 
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Kral Selman'ın savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve özellikle yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için bugünden başlamak üzere tüm ülkede Suriye'ye yardım kampanyasının başlatılması emrini verdiği bildirildi.
 
Kral kendi hesabından 5,3 milyon dolar verdi
 
Kral Selman'ın yardım kampanyasına kişisel hesabından 5,3 milyon dolar, Birinci Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif'in 2,6 milyon, İkinci Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın ise 2,1 milyon dolar bağışta bulunduğu yardım kampanyasına devlet bütçesinden de 26,6 milyon dolarlık tutar ayrıldı.
 
Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezinin yürüteceği belirtilen kampanyada partner kuruluşlar aracılığıyla insani yardım malzemesi, ilaç, barınma malzemeleri ve kışlık malzemelerin temin edileceği, tedavi masrafları ile çadır kurulum masraflarının karşılanacağı ifade ediliyor. AA
Etiketler: yardım kampanyası, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, suriye, Halep
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