Araba fabrikasına giren leopar korkuttu

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinin Manesar kasabasında araba imal eden bir fabrikaya leopar girmesi sonucu havyan kontrol birimleri seferber oldu.

Güvenlik kameralarına yakalanan ve 36 saattir tüm uğraşlara rağmen yakalanamayan leopar nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kapatıldı.

Polis Sözcüsü Ravindar Kumar, "Çok sayıda hayvan kontrol uzmanı ve yaklaşık 50 polis, leoparı bulmak için fabrikaya gönderildi." dedi.

Olayı izleyen yerel bir gazeteci, kurtarma ekiplerinin 2 canlı keçi ve çiğ etle leoparı cezbedip saklandığı yerden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Gazeteci, hayvanın yakalanmasını bekleyen ekiplerin, fabrikaya 4 kafes getirdiğini ifade etti.

Leoparın en son makine dairesinde görüldüğü belirtildi.

Hindistan genelinde yaklaşık 12-14 bin leopar bulunuyor.

Geçen yıl, Bangalore kentinde bir okula giren leopar, kaçmaya çalışan 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Leoparın yakalanması 10 saat sürmüştü.