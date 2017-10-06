  • 06 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.627
    EURO 4.238
  • BIST 103855.02
    ALTIN 147.61
Reklamı Aç
Buradasınız : » » Araba fabrikasına giren leopar korkuttu

Araba fabrikasına giren leopar korkuttu

Hindistan'da bir araba fabrikasına giren leopar, fabrikanın bir kısmının kapanmasına neden oldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Araba fabrikasına giren leopar korkuttu

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Haryana eyaletine bağlı Gurgaon kentinin Manesar kasabasında araba imal eden bir fabrikaya leopar girmesi sonucu havyan kontrol birimleri seferber oldu.

Güvenlik kameralarına yakalanan ve 36 saattir tüm uğraşlara rağmen yakalanamayan leopar nedeniyle fabrikanın bazı bölümleri kapatıldı.

Polis Sözcüsü Ravindar Kumar, "Çok sayıda hayvan kontrol uzmanı ve yaklaşık 50 polis, leoparı bulmak için fabrikaya gönderildi." dedi.

Olayı izleyen yerel bir gazeteci, kurtarma ekiplerinin 2 canlı keçi ve çiğ etle leoparı cezbedip saklandığı yerden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Gazeteci, hayvanın yakalanmasını bekleyen ekiplerin, fabrikaya 4 kafes getirdiğini ifade etti.

Leoparın en son makine dairesinde görüldüğü belirtildi.

Hindistan genelinde yaklaşık 12-14 bin leopar bulunuyor.

Geçen yıl, Bangalore kentinde bir okula giren leopar, kaçmaya çalışan 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Leoparın yakalanması 10 saat sürmüştü. 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER