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Apple'ın kurucularından Wozniak da Facebook'u sildi

Milyonlarca insanın kişisel bilgisine izinsiz eriştiği için Facebook'a tepki büyüyor. Apple'nın kurucu ortaklarından Steve Wozniak da hesabını kapattığını açıkladı.

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Appleın kurucularından Wozniak da Facebooku sildi

Dünyaca ünlü sosyal medya ağı Facebook skandalına tepkiler artıyor.

Milyonlarca insanın kişisel bilgisine izinsiz erişilmesiyle başlayan "Facebook'u sil" kampanyasına Apple'nın kurucu ortaklarından Steve Wozniak da katıldı.

Wozniak, Facebook'ta artık yer almayacağını açıkladı ve hesabını kapattığı bilgisini paylaştı. Yaşanan bu skandalın ardından sosyal medyada 'Facebook'u sil' kampanyası başlamıştı.

Wozniak bu kararı ile kampanyaya destek veren ünlü isimler arasındaki yerini aldı. Daha önce Elon Musk ve WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da kampanyaya destek oldu.

Facebook skandalında önce 50 milyon hesaptan bilgi toplandığı ortaya çıktı, sonra bu sayının 87 milyon olduğu itiraf edildi.

İngiltere merkezli Cambridge Anaylitica adlı şirketin, Facebook kullanıcılarının bilgilerini usulsüzce kullandığı ortaya çıktı.

Kullanıcı bilgilerinin ABD'de 2016 seçiminde Donald Trump'ın ekibi tarafından ve İngiltere'de de Brexit referandumunda kullanıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: TRT Haber
 

Etiketler: Steve Wozniak, facebook, elon musk
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