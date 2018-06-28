Apple ile Samsung'un patent anlaşmazlığı 7 yıl sonra çözüldü

Apple'ın tasarımlarını, Güney Koreli rakibi Samsung'un kopyaladığı iddiasıyla başlayan dava 7 yıldır devam ediyordu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Kuzey Bölge Mahkemesi'ne verilen anlaşma şartları açıklanmadı.

Samsung, patent ihlalini telafi etmek için Apple'a 399 milyon dolar ödemiş, ABD jürisi ise Mayıs ayında Apple'a 539 milyon dolar ödenmesine hükmetmişti. Jüri, Samsung'un iPhone'un özelliklerini kopyaladığına karar vermişti.

Kararın onaylanması halinde, Samsung’un Apple’a yaklaşık 140 milyon dolarlık ek ödeme yapması gerekiyordu.

Çarşamba günü varılan anlaşmayla Samsung'un ne kadar ödeme yapacağı ise öğrenilemedi.

Bir Apple sözcüsü, anlaşmanın şartları hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Apple'ın “tasarımı derinden önemsediğini” ve “bu davanın her zaman paradan daha fazlası olduğunu” söyledi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanına sahip iki rakip olan Apple ve Samsung'un bilançosunun, kararda yer alan dolar tutarlarından etkileneceği mümkün görünmüyor.

Ancak bu durum, ABD patent yasasında kalıcı bir etki bırakmış durumda.

7 yıllık dava

İki şirket arasındaki dava 2011'de başlamıştı. Apple Güney Koreli rakibine 2 milyar dolarlık dava açmıştı.

2012'de ABD'deki bir mahkeme jürisi Samsung'un, iPhone'un uygulama ikonlarını yan yana göstermesini kopyaladığı görüşüne vararak Apple'a 1,05 milyar dolar ceza ödemesine hükmetmişti.

Samsung bu kararı kısmen temyize taşımış ve Yüksek Mahkeme'ye giden davanın sonucunda Samsung haklı bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme'nin cezayı belirlemek için dosyayı yerel mahkemeye geri göndermesinin ardından Mayıs'ta Samsung 539 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.

Kaynak: Reuters