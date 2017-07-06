"AP'nin kararlarına saygı duymak zorundayım"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Ankara ziyaretini pozitif olarak değerlendirdiğini belirterek, "Kısa, ancak geniş kapsamlı görüşmeleri içeren, farklı görüşlerin dostane bir ortamda paylaşıldığı bir ziyaret oldu. Daha çok bir araya gelmemiz ve birbirimizi daha fazla anlamamız gerektiğinde mutabık kaldık. Bu da gelecekte daha verimli bir iş birliğine yol açacak somut adımların atılmasını sağlayacaktır." dedi.

Hahn, Ankara'daki temaslarının ardından Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, birçok açıdan AB için önemli bir ortak olduğunu belirten Hahn, "AB, Türkiye'nin güvenli, ekonomik açıdan istikrarlı ve demokratik bir ülke olması konusunda niyetini açıkça ortaya koymuş durumda." diye konuştu.

Türkiye ile AB arasındaki bütün kanalların açık tutulması gerektiğini söyleyen Hahn, "Çünkü birçok ortak çıkarımız var ve bu şekilde ileriye doğru pozitif adım atmaya devam etmeliyiz. Avrupa Parlamentosunun (AP) dün Strazburg'ta yaptığı toplantıda Avrupa Komisyonu adına ben de yer aldım. Orada, bütün siyasi gruplara AB-Türkiye ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha hatırlattım." ifadelerini kullandı.

Hahn, ekonomi, güvenlik ve göç konuları dahil tüm alanlarda Türkiye-AB iş birliğinin nasıl artırılabileceğine de değinerek "Uluslararası anlamda, Türkiye ve AB'nin, kriz yönetiminde nasıl bir rol alabileceğini, her iki tarafa yönelik tehditler çerçevesinde değerlendirmemiz gerek." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi

AB'nin Türk halkıyla kurduğu diyaloğun, Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin merkezinde olduğunu vurgulayan Hahn, "Türkiye'deki darbe girişiminden sonraki gelişmeleri dikkatle takip ettik. Türkiye’nin demokrasisine yönelik bu saldırıyı da en güçlü şekilde kınadık. Türkiye'nin demokratik kurumlarına yönelik bu saldırıya karşı mücadele etme hakkını kabul ediyoruz." dedi.

Hahn, akademisyen, yazar ve insan hakları savunucularının gözaltına alınmasına ilişkin endişeleri bulunduğunu dile getirerek, bu süreçte Türkiye'nin hukuk, temel haklar, adil yargılama hakkının sağlanması ve masumiyet karinesi çerçevesinde adım atması gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik'in, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile kendisinin katılımıyla bu ay gerçekleştirilecek Siyasi Diyalog Toplantısı'na dikkati çeken Hahn, "Gördüğünüz gibi Türkiye ile diyaloğa son derece önem veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda da Türk mevkidaşlarımızla bu diyaloğa ve iş birliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AP'nin kararlarına saygı duymak zorundayım"

AP'de kabul edilen Türkiye kararına ilişkin görüşü sorulan Hahn, "Bir AB yetkilisi olarak, demokratik bir organ olan AP'nin kararlarına saygı duymak zorundayım. Bunu görmezden gelemem." dedi.

AP'nin AB içindeki iki karar verici yapıdan biri olduğunu hatırlatan Hahn, şöyle konuştu:

"Kişisel görüşüme gelirsek; Türkiye'ye ziyaretlerde bulunan yetkililer arasında olmamın, burada bulunmamın nedeni, Türkiye ve AB ilişkilerinde her alanda ilerleme kaydedilmesine, hem bizim hem de Türk yetkililerin vatandaşlarımızı iyi komşuluk, iyi ilişkiler ve iyi bir iş birliğinin gereksinimleri ve faydaları hakkında bilgilendirmemiz gerektiğine ilişkin inancımdır. Bunu ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve bölgesel meydan okumalarla mücadelede iş birliği konusunda da yapmalıyız."

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda gelinen aşamayı da değerlendiren Hahn, Avrupa Konseyinin, sürece ilişkin yıl sonuna kadar bir karara varmasının beklendiğini belirterek, bunun kısa ve orta vadede somut adımları da beraberinde getireceğini söyledi.

Hahn, konuya yönelik Türk tarafınının atacağı olumlu adımların da sonuca ulaşmak için yardımcı olacağını vurguladı.

AP'nin bugünkü kararının, müzakerelerin askıya alınmasının tavsiye edilmesine ilişkin bir karar olduğunu ifade eden Hahn, Avrupa Komisyonunun Mart 2016'da yapılan anlaşmaya sadık kalarak Türkiye'nin katılım sürecine ilişkin çalışmaları teknik seviyede sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Türkiye ziyaretinin de daha fazla diyalog ve karşılıklı anlayış amacını taşıdığını bildiren Hahn, herkesin karşılıklı çıkarların farkına vararak müzakere başlıklarının yanı sıra diğer alanlarda da iş birliğine devam etmenin yararlarını anlaması gerektiğini belirtti.

Hahn, "Bu ziyareti pozitif bir ziyaret olarak değerlendiriyorum. Kısa, ancak geniş kapsamlı görüşmeleri içeren, farklı görüşlerin dostane bir ortamda paylaşıldığı bir ziyaret oldu. Daha çok bir araya gelmemiz ve birbirimizi daha fazla anlamamız gerektiğinde mutabık kaldık. Bu da gelecekte daha verimli bir iş birliğine yol açacak somut adımların atılmasını sağlayacaktır." diye konuştu.