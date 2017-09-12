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Buradasınız : » » AP'den ücretsiz internete onay

AP'den ücretsiz internete onay

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda reklamsız ve kişisel verilerin güvence altına alındığı ücretsiz internet projesini onayladı.

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APden ücretsiz internete onay

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Portekizli Sosyal Demokrat üye Carlos Zorrinho'nun "WiFi4EU" olarak bilinen üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz ve güvenli internet bağlantısını öngören tasarısını oylayarak kabul etti.

98'e karşı 582 üyenin kabul oyu verdiği tasarı hakkında 9 üye de çekimser oy kullandı.

"Tüm vatandaşlar eşit kalitede internet erişimine sahip olacak"

Raportör Zorrinho, "WiFi4EU projesi yakında tüm Avrupa'da gerçeğe dönüşecek güçlü bir siyasi hedefti" diyerek AB içerisinde geliri ve sosyal statüsüne bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit kalitede internet erişimine sahip olacağını kaydetti.

Kabul edilen tasarıya göre, ilk etapta AB içindeki 6 binden fazla noktada hastaneler, kütüphaneler, resmi kuruluşlar ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere halka açık alanlarda ücretsiz internet bağlantısı sağlanacak.

Ücretsiz internet bağlantısında reklam olmayacak ve veri güvenliği temin edilecek.

Projeyi hayata geçirecek şehirler "ilk gelen alır" yaklaşımıyla seçilecek ve en az 3 yıl projeyi mali desteksiz yürütebilme kapasitesine sahip olanlar tercih edilecek. AB, yapılan harcamaları daha sonra karşılayacak.

İnternet bağlantısını yerel dil ve bir başka AB resmi dilinde sunan belediyeler proje desteği kabulünde tercih nedeni olacak.

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, ücretsiz internet
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