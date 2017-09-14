  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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AP'den kritik Myanmar kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından gelecek hafta Myanmar'a yapılacak ziyaret iptal edildi.

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APden kritik Myanmar kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararası Ticaret Komitesi tarafından gelecek hafta Myanmar'a yapılacak ziyaret iptal edildi.

AP'den yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki siyasi ve insan hakları alanlarındaki gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve Myanmar arasında müzakereleri devam eden Yatırım Anlaşması görüşmelerinin başarılı olamayacağı ve bu nedenle ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Sange'nin, "Bu şartlar altında Myanmar ile bir yatırım anlaşmasının hayata geçirilmesinin mümkün olmadığı açıktır." ifadelerine yer verildi.

AP Genel Kurulu, bugün oylayarak kabul ettiği bir kararda, Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, taciz ve tecavüzlere derhal son verilmesi ve insani yardım kuruluşlarının çatışma bölgelerine girişine engel olunmaması çağrısında bulunmuştu.

Kararda ayrıca Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, Arakanlı Müslümanlara yönelik dini ve ırkçı nefreti şiddetle kınaması gerektiği vurgulanmıştı.

Genel Kuruldaki oturumda söz alan Muhafazakar ve Reformcular Grubu (ECR) üyesi Amjad Bashir, Myanmar'a düzenlenecek ziyaretin iptal edilmesi çağrısı yapmış, Arakanlı Müslümanlara yönelik işkence ve saldırıları nedeniyle Myanmar'a yaptırım uygulanmasını istemişti.

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, myanmar, arakanlı müslümanlar
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