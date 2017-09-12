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Buradasınız : » » AP'den 'balina avcılığını durdurun' çağrısı

AP'den 'balina avcılığını durdurun' çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP), Norveç'ten balina avına son vermesini ve Avrupa Birliği (AB) limanlarından balina etinin geçişinin durdurulmasını istedi.

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APden balina avcılığını durdurun çağrısı

AP üyeleri, Norveç'e "tüm ticari balina avlama operasyonlarını durdurması" çağrısında bulundu.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen tasarıda, Norveç'e "tüm ticari balina avlama operasyonlarını durdurması" ve Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonunun (IWC) moratoryumuna uyması yönünde çağrıda bulunuldu. Ayrıca AB Komisyonundan da AB limanları kullanılarak gönderilen balina eti sevkiyatı hakkında bilgi talep edildi.

Balina etinin artık AB limanları üzerinden transit taşınmasının önlenmesi için mümkün olan tüm yolların aranması, gerekirse yasak getirilmesi talebinde de bulunuldu.

Norveç, 20 yılda 13 bin balina öldürdü

Ticari amaçlı balina avcılığı 1982'de alınan ve 1986'da yürürlüğe giren kararla yasaklanmıştı. Yasağa itiraz eden Norveç, balina avcılığı faaliyetlerini sürdürüyor.

Moratoryumun yürürlüğe girmesinden sonra Norveç, 13 binin üzerinde balina öldürdü. 2017 sezonunda balina kotasını 880'den 999'a yükselten Norveç'in, balina eti ihracatı son yıllarda ciddi artış gösterdi.

Etiketler: Avrupa Parlamentosu, AP, balina avcılığı
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