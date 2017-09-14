AP'den Arakan için çağrı

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Myanmar'daki gelişmeler ve Arakanlı müslümanların durumu ele alınarak, konuyla ilgili bir karar tasarısı kabul edildi.

Myanmar yönetimine, Arakanlı Müslümanlara yönelik cinayet, taciz ve tecavüzlere derhal son verilmesi çağrısı yapılan kararda, insani yardım kuruluşlarının çatışma bölgesine girişinin sağlanması ve evlerinin ateşe verilmesinin engellenmesi istendi.

"Suu Çii'nin dini ve ırkçı nefreti şiddetle kınanmalı"

Kararda, Myanmar yönetimi ve özellikle AP tarafından insan hakları alanında verilen Sakharov Ödülü'ne 1990'da layık görülen Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin, Arakanlı Müslümanlara yönelik dini ve ırkçı nefreti şiddetle kınaması gerektiği vurgulandı.

Kararda ayrıca Myanmar yönetiminden, Bangladeş sınırına yerleştirilen tüm mayınları derhal temizlemesi istendi.

"Myanmar yönetimi herkes için olduğunu göstermelidir"

Konuyla ilgili genel kurulda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suu Çii'nin uzun yıllar bölgede demokrasi ve insan hakları için ilham kaynağı olarak görüldüğüne değinerek, "Myanmar yönetimi, demokrasinin etnik, sosyal ve dini sınırların ötesinde, herkes için olduğunu göstermelidir." dedi.

Mogherini, AB'nin mayıs ayında Arakanlı sivillere destek amacıyla açıkladığı 12 milyon avro mali destek miktarını 3 milyon avro daha artırdığını söyledi.

Pazartesi günü başlayan AP Genel Kurulu toplantılarının açılışında, İspanya ile Finlandiya'daki terör saldırıları ve Irma kasırgasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken Arakanlı Müslümanların görmezden gelinmesi tepkiyle karşılanmıştı.