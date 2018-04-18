AP, sınırı geçen iki Yunan askerinin durumunu görüştü

Geçtiğimiz ay iki Yunan askeri, iddiaya göre yollarını şaşırarak Türkiye tarafına geçti. Askerler Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklandı.

İki Yunan askerinin durumu Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda değerlendirildi. AP'deki oturuma tamamına yakını Yunan ve aşırı sağcılardan oluşan az sayıda üye katıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu adına Genel Kurula bilgi veren İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiser Christos Stylianides, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin AB Liderler Zirvesi'nde gündeme geldiğini ve serbest bırakılmaları için üye ülkeler arasında iş birliği talebinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye ile diyaloğumuz önemli"

"2 askerin tutuklanmaları, Türkiye ile AB arasında büyük gerginlik çıkardı" diyen komiser, konunun Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından etraflıca ele alındığını da söyledi.

Stylianides, Türkiye'nin bölgede önemli bir muhatap ve NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak durumun daha da kötüye gitmesinden kaçınmanın tüm tarafların lehine olduğunu söyleyerek,"Türkiye ile diyaloğumuz hiç olmadığı kadar önem arz etmektedir" dedi.

2 asker sınırda yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 2 Mart'ta Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay 2 askeri yakalamıştı.

Tüfeklerine el konulan askerler Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

"Askeri casusluğa teşebbüs"ten tutuklandılar

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandı.

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdüler.

Kaynak: AA