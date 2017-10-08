Anuga Fuarı'nda Türk firmalarına yoğun ilgi

Almanya'nın Köln kentinde dün başlayan ve dünyanın en büyük gıda fuarı olarak gösterilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na katılan Türk firmaları büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin 298 firmayla katıldığı 11 Ekim'e kadar açık kalacak fuar 284 bin metrekare alana kurulu. Fuara, 107 ülkeden 7 bin 405 firma katılıyor.

Antalya'dan fuara katılan Yörükoğlu Süt ve Ürünleri Sanayi A.Ş. Üretim Müdürü Burak Aksoy, Türk firmalarının stantlarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi.

Geleneksel Türk lezzetlerinin başka ülkelerce taklit edildiğini belirten Aksoy, "Süt holünü gezdiğimde bir taraftan üzüldüm. Özellikle süt sektörüyle ilgili Avrupa Birliği'nde olmamamız nedeniyle birçok ürünümüzü Yunanlıların Avrupa'ya pazarladığını görüyoruz. Yunanistan firmaları aslında Türkiye'ye özgü olan birçok ürünü Yunan ürünü olarak Avrupa'da çok yaygın bir şekilde satabiliyor." dedi.

"Pazardaki gücümüzü bu şekilde devam ettirmek istiyoruz"

Ordu'dan gelen Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Yiğit Şenocak da fındıkta dünyada en büyük gücün Türkiye olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıldan yıla üretimimizden kaynaklanan sorunlar, eski ağaç yapıları ve eski üretim şartları ve çiftçilerimizin maalesef fındıktan biraz soğumasından dolayı pazardaki payımız yıldan yıla düşmekte. Dünya pazar payımız yüzde 85'lerden, şartlara göre yüzde 60'lara kadar gerilemiş durumda. Karadeniz bölgesinde dededen kalma bir çiftçilik ve tarım sistemi olduğu için maalesef üretim azalıyor. Tarım teknolojimizin yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah pazardaki gücümüzü bu şekilde devam ettirmek istiyoruz."

Polonya'dan fuara katılan Dünya Kebap Döner Yöneticisi Ömer Akyüz de Avrupa'daki Türk firmaları olarak sürekli büyüdüklerini ancak aralarında birlik ve beraberliğin olmaması nedeniyle ortaya çıkan haksız rekabetten dolayı zarar gördüklerini dile getirdi.

"Başarılı olabilmek için sabır, dürüstlük ve çalışkanlık lazım"

Alman Tarım Birliği'nin (DLG) 13 kez ödüle layık gördüğü Öz Kayseri Pastırma Yöneticisi Hilmi Selçuk ise Anuga'nın bir dünya fuarı olduğunu, tüm dünya firmalarının bulunduğu bu çatının altında bir Türk firması olarak bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Selçuk, 60 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, "Başarılı olabilmek için sabır, dürüstlük ve çalışkanlık lazım." dedi.