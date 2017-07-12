Antarktika'dan trilyon tonluk buz dağı koptu.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Galler'deki Swansea Üniversitesinden bilim adamları, Batı Antarktika'dan İngiltere'nin başkenti Londra'nın dört katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğunu bildirdi.

Swansea Üniversitesi araştırma ekibi, uzun zamandır gözlemledikleri Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından 5 bin 800 kilometrekarelik buz dağının kopuşunun Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Aqua uydusu tarafından görüntülendiğini kaydetti.

Trilyon tonluk buz dağının kopmasıyla Larsen C buz sahanlığının büyüklüğünün yüzde 12 azaldığı belirtildi.

Swansea Üniversitesinden Prof. Adrian Luckman, yaptığı açıklamada, "Bu kopuşu uzun zamandır bekliyorduk. Buz dağını takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri." ifadelerini kullandı.