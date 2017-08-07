Antalya robot takımı dünya şampiyonu oldu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ana sponsorluğunda Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası’na katılan Antalyalı öğrencilerin oluşturduğu robot takımı, ‘Zihin gücü ile giden tekerlekli araç’ projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, ATSO’nun 2017 yılını ‘İnovasyon Yılı’ olarak ilan ettiği ve bu süreçte inovasyon odaklı faaliyetlere özel önem verildiği kaydedildi.

ATSO Başkanı Davut Çetin yarışmaya katılan gençlerin, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadıklarını kaydetti. Çetin, "Gençlerimizin projeleri Robot Challenge 2017 Çin Pekin’de “Free Style” kategorisinde yarıştı. Yarışmaya 50 ülkeden 2 bine yakın yarışmacı katıldı. Bizim kategoride 96 proje vardı. Öğrencilerimiz de yarıştıkları kategoride birincilik ve bir de ikincilikle döndüler, ülkemizin ve kentimizin gururu oldular. Robot takımımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Proje, engellilerin hayatında kolaylık sağlamayı hedefliyor

Gençlerin bu başarısının bir başlangıç olmasını dilediklerini kaydeden Başkan Davut Çetin, "Takımımız Buket Naz Zeren, Eren Ekrem Kallıkçı ve Efe İnan’dan oluşuyor. Bu gençlerimiz yaptıkları proje ile omurilik felçlileri başta olmak üzere, engellilerin hayatında büyük bir kolaylık sağlamayı vadediyor. Projeyi ilk duyduğumuzda ATSO yönetimi olarak çok etkilenmiştik. Yarışmanın jürisi de bizim kadar etkilenmiş ve bu projeye inanmış olmalı ki gençlerimiz şampiyon oldu. Gençlerimizin ‘Akıllı Ev’ projesi de ikinci oldu. Umarız bu başarılar bundan sonraki süreçteki yeni başarıların bir başlangıcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Genç mucitlerin yakaladığı başarının çocuklar, gençler ve eğitim kurumları için bir motivasyon unsuru olmasını dilediğini de kaydeden Başkan Davut Çetin, "Gelişen teknoloji ile dünya artık farklı bir yere gidiyor. Gençlerini, çocuklarını geleceğe, yeni teknolojilere en iyi şekilde hazırlayan, yaratıcılığı destekleyen ülkeler bu yolda başarılı olacaklar. Bizim, ülke olarak bu değişimi kaçırma lüksümüz bulunmuyor. Ülkemizin geleceği için yeni nesillere yatırım yapmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Çetin, gençlerin yarışmaya hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.