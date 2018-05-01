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Buradasınız : » » Anne ve babasını sırtında taşıyan Arakanlıya Türkiye'den yardım eli

Anne ve babasını sırtında taşıyan Arakanlıya Türkiye'den yardım eli

Arakan'dan kaçarken anne ve babasını bir hafta boyunca sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp'ün yardım çağrısı karşılık buldu.

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Anne ve babasını sırtında taşıyan Arakanlıya Türkiyeden yardım eli

Arakan'daki zulümden kaçarken bir hafta boyunca anne ve babasını sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp'ü yaşadığı kampta bulan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Eyüp ve ailesinin tedavisini yaptırarak, ihtiyaçlarını karşıladı.

Myanmar, Bangladeş, Hindistan, Nepal, Malezya, Tayland ve Endonezya'daki mazlum Rohingya halkına yardım ulaştırılırken, 24 Ağustos'tan bu yana İHH'nın Arakan çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi yararlandı.

Yardım ulaştırılanlar arasında, bir hafta boyunca anne ve babasını sırtında küfeyle taşıyan Muhammed Eyüp ve ailesi de yer aldı. Vakıf, Muhammed Eyüp'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan annesi Asya Hatun'un tedavisi için yardım istemesini karşılıksız bırakmayarak, annesini ambulansla Sağlık Bakanlığı tarafından bölgede kurulan sahra hastanesine götürdü.

AFAD tarafından da desteklenen hastanede Eyüp, annesi Asya Hatun ve eşinin tedavileri gerçekleştirildi. Anne Asya Hatun'a tekerlekli sandalye de hediye edildi.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrindeki Kutupalong Kampı'nda yaşamını sürdürmeye çalışan Muhammed Eyüp ve ailesine insani yardım malzemesi ulaştırılarak tüm ihtiyaçları karşılandı. Bölgedeki şartların uygunluğuna göre Muhammed Eyüp'ün evi de yenileyecek.

Eyüp, babasını 2 ay önce kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Arakan, anne, baba, küfe, muhammed eyüp
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