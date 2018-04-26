  • 26 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Anne karnında felç geçiren çocuğun hareket etme sevinci

Anne karnında felç geçiren çocuğun hareket etme sevinci

Annesinin karnındayken felç geçiren ve hareket kabiliyetini kaybeden çocuk, 6 bin pound değerindeki özel bir tekerlekli sandalyeyle ilk kez hareket edebildi.

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ingiltere'de yaşayan Susanna Clements, hamileliğinin 25. haftasında düşüp karnına birkaç darbe aldı. Kaza sonrasında hemen doktora giden Clements taramaya girdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, ilk tarama sonuçlarına göre doktorlar karında sadece sıvı birikimi olduğunu ve bu sıvının zamanla geçeceğini söyledi.

Ancak doğum sonrası yapılan taramada, Susanna Clements'in oğlu George'un beyninin yaklaşık dörtte birini kullanamadığı ortaya çıktı.

George'un gelişimine yardımcı olmak isteyen bir mesleki terapist, bebek için güçlü bir tekerlekli sandalye tasarlattı.

George'un tekerlekli sandalyedeki deneyimi, bağımsız olarak hareket edebildiği ilk an oldu. 6 bin pound değerinde ve çocuğun sadece 10 yaşına kadar kullanabileceği bu tekerlekli sandalyeyi sağlık sigortası kapsamadığı için, aile yardım kampanyası başlattı.

Etiketler: tekerlekli sandalye, felç, çocuk
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