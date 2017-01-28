'Anlaşma hala geçerli'

Güney Avustralya’nın Port Lincon kentinde gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turnbull, Obama yönetimi ile imzalanan anlaşmanın devam edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Avustralya’ya teknelerle ulaşmayı başardıktan sonra yakalanan sığınmacıları Papua Yeni Gine’deki Manus Adası ile Pasifik ülkesi Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerinde tutan Avustralya, mülteci ve sığınmacıları ABD’ye göndermek üzere Kasım 2016’da Obama yönetimi ile anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasındaki anlaşma Avustralya kamuoyunda olumlu bulunmuş ancak Trump’ın ABD başkanı seçilmesi ile anlaşmanın akıbeti sorgulanmaya başlanmıştı.

Başbakan Turnbull ve Göç Bakanı Peter Dutton, anlaşmanın Trump’ın imzaladığı ABD'ye mülteci alımını geçici olarak durduran kararından etkilenmeyeceğini vurguluyor fakat muhalefet ve mülteci hakları savunucuları anlaşmanın sona erdiğini savunuyor.

Manus ve Nauru’da Trump’ın yasaklı ülkeler listesinde bulunan Suriye, Irak ve İranlıların bulunduğu biliniyor bu kişilerin ABD’ye kabul edilip edilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Son verilere göre, mülteci hakkı elde eden 941 kişi Manus'ta, 675 kişi ise Nauru'da kalıyor.