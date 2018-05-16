Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebep oldu

Olay Hindistan’da meydana geldi. Bir motosikletli, aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Devrilen aracın sürücüsü başını refüje çarptı.
Talihsiz adam yerde hareketsiz kalırken o anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.
Kaynak: İHA
Hindistan’da bir anda yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu. Devrilen motosikletin sürücüsü başını sert bir şekilde refüje çarptı.
Olay Hindistan’da meydana geldi. Bir motosikletli, aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Devrilen aracın sürücüsü başını refüje çarptı.
Talihsiz adam yerde hareketsiz kalırken o anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.
Kaynak: İHA