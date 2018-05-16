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Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebep oldu

Hindistan’da bir anda yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu. Devrilen motosikletin sürücüsü başını sert bir şekilde refüje çarptı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:44





