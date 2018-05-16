  • 16 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.452
    EURO 5.255
  • BIST 100841.86
    ALTIN 184.623
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebep oldu

Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebep oldu

Hindistan’da bir anda yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu. Devrilen motosikletin sürücüsü başını sert bir şekilde refüje çarptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Olay Hindistan’da meydana geldi. Bir motosikletli, aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Devrilen aracın sürücüsü başını refüje çarptı.

Talihsiz adam yerde hareketsiz kalırken o anlarda güvenlik kameraları da kayıttaydı.

Kaynak: İHA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER