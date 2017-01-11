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Angola'da iki kişide zika virüsü tespit edildi

Afrika kıtasının güneybatısında yer alan Angola'da iki kişide zika virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

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Angolada iki kişide zika virüsü tespit edildi

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Hijyen Birimi Başkanı Eusebio Manuel Angola'da Fransız vatandaşı bir turist ile ülkenin başkenti Luanda'ya bağlı Viana ilçesinde yaşayan bir kişide zika virüsü görüldüğünü söyledi.

Fransız turistin iki ay önce zika tespit edildikten sonra ülkeden ayrıldığını belirten Manuel, diğer kişide ise virüsün geçen hafta tespit edildiğini ve hastanedeki tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mayıs ayında Afrika'nın batı kıyılarından bir ada ülkesi olan Cape Verde'de zika virüsünün görüldüğünü açıklamıştı.

DSÖ, zika virüsünün yayılmasıyla ilgili şubat ayında küresel acil durum ilan ettiğini bildirmiş, 19 Kasım'da ise kaldırıldığını duyurmuştu.

Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan virüse, ilk kez 1947'de Uganda'nın zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen zika virüsü, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor. AA

Etiketler: Afrika Kıtası, Angola, zika virüsü
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