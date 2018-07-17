Angelina Jolie'den Suriyeli mültecilere ziyaret

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Irak’taki Domiz mülteci kampında yaşayan mültecileri ziyaret etti.

Kampta yaşayan Ronia ve çocuklarıyla tanışan ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Jolie, çocukların özel bakıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çocuklarına bakmaya çalışan dul bir anne olan Ronia, “Çocuklarım hasta olmasaydı o zaman iyi olurdum. Fakat bu hastalık bize büyük bir zarar verdi” dedi.

5 genç kızı tek başına yetiştiren Ronia, 2 çocuğunun talasemi hastası olduğunu belirtti. Kocasının talasemi hastalığı, halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen kalıtsal kan hastalığından hayatını kaybettiğini ve burada tedavi olamadığını aktardı.

"Tek umursadığım şey çocuklarım"

Ronia ve ailesi 6 yıl önce Suriye’den kaçtı. Kızları Roshda ve Leila’yı kan nakli için her hafta hastaneye götürdüğünü aktaran Ronia, ihtiyaçları olan tedaviyi göremediklerini açıkladı. “Tek umursadığım şey çocuklarım” diyen Ronia, “Korkuyorum, babalarını kaybettiğim gibi onları da kaybedeceğim” dedi.

Öte yandan, 2001’den beri Jolie’nin Irak’a gerçekleştirdiği beşinci ve Domiz kampına gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret.

Kaynak: İHA