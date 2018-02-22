Anastasiadis'ten Kıbrıs için doğalgaz şartı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Rum kesimince tek taraflı ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisinde hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu iddia eden Anastasiadis, elde edilmesi planlanan gelirin bir devlet fonunda toplanması ve Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu belirtti.

"Planlar normal seyrinde devam edecek"

Anastasiadis, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tarafının, Rum kesiminin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunan Anastasiadis, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin MEB'deki egemenlik haklarının ihlalinin sonlandırılması halinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk topluluğunu tekrar müzakere masasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özersay: Tek başınıza bu zenginliğe sahip olamazsınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğal kaynakların sahibinin iki halk olduğuna işaret ederek, “Bizim rızamız olmadan bu kaynakların birileri aracılığıyla çıkarılması, dünya piyasalarına taşınması ve bunun üzerinden gelir elde edilmesi anlamlı değildir." şeklinde konuştu.

GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının rızası olmadan bunu yapmasının zaten uluslararası hukuka da hakkaniyet ilkelerine de aykırı olduğuna dikkati çeken Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte verdiği mesajın açık ve net olduğuna vurgu yaptı.

Özersay, Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da ortak pay sahibi olduğuna değindi.

"Kıbrıs Türk tarafı artık doğalgaz arama faaliyetleri konularında bir aktör konumundadır. İzleyici konumunda değildir. Bu kaynakların sahibi iki halktır. Oranı tartışılır, ayrı bir meseledir. Bir malın iki ortak sahibi varsa diğer tarafın da rızası alınması gerekir, tek başınıza siz bu zenginliğe sahip olamazsınız. Bunun üzerinden bazı şirketlere yetki verip yolunuza tek yanlı devam edemezsiniz."

"Anastasiadis'in açıklamaları iç kamuoyuna yönelik "

Dışişleri Bakanı Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın kendi iç kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, "Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm olmadan önce eğer hepimize ait olan bu zenginlikler ile ilgili bir şey yapılacaksa ya her iki tarafın da rızasıyla birlikte yapacağız ya da buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Anastasiadis'in "Akdeniz'deki enerji planlarına aynı şekilde devam edeceğini" söylese bile bu alanda faaliyet yapılmasını sağlayamayacaklarını, böyle bir yetkilerinin olmadığını, bu bölgede halen uyuşmazlığın sürdüğünü ve bu kaynakların başka sahibinin de olduğunu ifade eden Özersay, “Hükümetimizin, Türkiye ile birlikte aldığı inisiyatif ile artık herkes bu kaynakların Rum tarafının aldığı tek başına kararlarla kullanılamayacağını görüyor, biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özersay, Rum liderin açıklamasına bakıldığında "Kıbrıs Türk tarafını bir nevi kandırabileceklerini" düşündüklerinin görüldüğünü, öyle bir dönemin artık geçmişte kaldığını bildirdi.

Kaynak: AA