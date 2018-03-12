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Amsterdam'da ırkçı PEGIDA yürüyüş düzenledi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi yürüyüş düzenledi. Yürüyüşü engellemek isteyen gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Amsterdamda ırkçı PEGIDA yürüyüş düzenledi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA'nın yürüyüşüne yaklaşık 50 kişi katıldı.

Gruptakiler, ellerinde ırkçı ifadeler yazan pankartlarla çok sayıda polis eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşü engellemek isteyen gruba müdahale

Sivil toplum örgütü Anti-Faşişt Eylem (AFA) hareketinden bir grup, PEGIDA'nın yürüyüşünü engellemek istedi. Polis de AFA hareketi mensuplarına müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

PEGİDA hareketi üyeleri dün, Hollanda''nın Enschede kentinde, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikmişti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve İstihbarat Dairesi tarafından hazırlanan 2017 yılı raporunda, aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürütülen çatışmanın artık sokaklara taşındığına, iki grubun eskiye göre çok daha fazla çatışmaya girdiğine dikkat çekilmişti.

Kaynak: AA

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