Amona yerleşim biriminden çıkmayacaklar

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Amona Yahudi yerleşim biriminin tahliye edilmemesine karar verdiği bildirildi.

İsrail Radyosu'nun haberine göre, Mahkeme, hükümetin, Amona'dan tahliye edilecek Yahudilerin yerleştirileceği Filistin topraklarındaki mevcut durumun değiştirilmemesi yönünde karar aldı.

İşgal altındaki topraklarda Filistinlilerin haklarını koruma konusunda faaliyetlerde bulunan Yesh Din Organizasyonu Genel Direktörü Neta Patrick, yaptığı yazılı açıklamada, "Amona yerleşim biriminin tahliye edilerek özel mülk üzerine kurulması fikri ortaya atıldığı andan itibaren, zulmün zulümle düzeltilemeyeceğini ve Yahudilerin hoşnut edilmesi için daha fazla toprağın müsadere edilmesinin mümkün olmadığını söyledik." ifadesini kullandı.

Patrick, mülkiyet haklarının ellerinden alınmaması için verdikleri mücadelede tüm hukuki yolları kullanarak toprak sahiplerine destek olacaklarını kaydetti.

Patrick ayrıca, hükümetin, Amona'yı tahliye etme çalışmasını "illegal ve ahlak dışı bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

Yesh Din, geçen pazartesi, Filistinli toprak sahipleri ve Batı Şeria'da Yahudilerin yerleştirilmesinin planlandığı Selvad beldesi meclisi adına karara itirazda bulunmuştu.

İsrail hükümeti, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Amona Yahudi yerleşim yerinin boşaltılmasına ilişkin verdiği kararın ardından mahkemeden söz konusu yerleşim biriminde yaşayan Yahudileri başka bir yere taşımak için 30 günlük süre istemişti. AA