Amerikan heyeti Kuveyt'te

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Carallah, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking ve emekli General Anthony Zinni ile bir araya geldi. Görüşmede, Körfez krizinin çözümüyle ilgili atılan adımların yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri, bölgesel ve uluslararası alanda yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Lenderking ve Zinni görüşmede, Washington yönetiminin Kuveyt'in yürüttüğü ara buluculuk çalışmalarını desteklediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili bugün, Lenderking ve Zinni'nin "taraflarla iletişim kurmak ve Kuveyt hükümetinin ara buluculuk çalışmalarına destek vermek" için bu hafta Körfez bölgesine gittiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti.

Kuveyt, Körfez bölgesindeki krizin çözümü için ara buluculuk çalışmalarına öncülük yapıyor.