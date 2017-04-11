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Amerikan havayolu şirketinde skandal

Amerikan havayolu şirketlerinden birisinde skandal yaşandı. Fazla bilet satan havayolu firması rastgele seçtiği 4 yolcuyu karga tulumba uçaktan indirdi.

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Amerikan havayolu şirketinde skandal

ABD’de havayolu şirketlerini bilet iptallerine karşı korumayı amaçlayan "overbook" satış uygulaması, O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda skandala dönüştü.

United Hava Yolları’nın 3411 sefer sayılı pazar günkü uçuşu ile Chicago’dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek için bilet alan 4 yolcunun yaşadığı tatsız deneyim, sosyal medyada yayınlanan 31 saniyelik video sayesinde çok geniş bir kitleye ulaştı.

Yolcular polis zoruyla uçaktan indirildi

Amerikalı şirketin yapmış olduğu çifte bilet satışı nedeniyle mağdur olan yolcular, teklif edilen 800 ABD Doları tutarındaki tazminatı kabul etmeyince, uçaktan polis nezaretinde zorla indirildi. Uçaktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduğu öğrenilen şahsın, yerde sürüklenerek uçaktan çıkarıldığı görüntüler büyük tepki topladı. 

Etiketler: United Havayolları, uçak, bilet, amerikan havayolu
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