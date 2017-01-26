  • 26 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Amerikalılar müslümanlar için tek yürek oldu

Amerikalılar müslümanlar için tek yürek oldu

ABD'nin Newyork kentinde çok sayıda Amerikalı, Trump'ın ülkeye girecek olan müslümanlara karşı sınırlama getireceği söylemlerine karşı gösteri düzenledi.

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Amerikalılar müslümanlar için tek yürek oldu

New York'un Greenwich Village bölgesindeki Washington Square Park'ta bir araya gelen binlerce Amerikalı, Trump'ı göçmenlik ve Müslüman karşıtı politikaları nedeniyle protesto etti. Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından düzenlenen müslümanlara destek gösterisinde "Hepimiz Müslümanız", ''Faşist ABD'ye hayır'', ''Hepimiz göçmeniz'' gibi sloganlar atıldı.

Mitingde konuşan New York kenti saymanı Scott Stringer ise "Bir Yahudi olarak, Müslüman toplumuyla birlikteyim. Çünkü bugün ve her gün New York şehrinde hepimiz bir halkız." ifadesini kullandı.

New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James de mitingdeki kalabalığa hitabında şunları kaydetti:

"Göçmenlerin ve mültecilerin kanı, teri ve gözyaşı ile daha büyük bir şehir haline geldik. Sınırlarımızı kapatmayacağız. Kıyılarımızı kapatmayacağız. New York'un büyük olmasının nedeni göçmen şehri olmasıdır ve bir sığınak şehridir. Herhangi bir gruba herhangi bir tehdit, siyahi, Müslüman veya Yahudi fark etmez, bu hepimize yönelik bir tehdittir."

"Dayanışma için Müslüman olmaya hazırım"

ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Katolik olarak yetiştirildim, Episkopal oldum. Sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Etiketler: Trump karşıtı gösteri, newyork, abd
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