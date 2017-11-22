Amerikalı ünlü televizyon sunucusu kovuldu

Amerikan CBS televizyonunun ünlü sunucusu Charlie Rose'un işine son verildi.

Rose, kadınlara yönelik cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu.Kanal, suçlamaları aşırı derecede rahatsız edici bulduğunu açıkladı.

Taciz iddiaları 26 yıldır sürüyordu

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1991'den bu yana Charlie Rose Show'u sunan Rose'un kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyordu.

Buna tepki olarak önde gelen televizyon kanalları CBS, PBS ve Bloomberg, Charlie Rose'un sunuculuğunu yaptığı programları durdurma kararı almıştı.

Washington Post gazetesinin haberine göre 8 kadın geçmişte Rose'un kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Yaşları 21 ile 37 arasında değişen 8 kadın son 15 yılda Rose'un programlarında ya çalışmış olan ya da çalışmak isteyen kişilerdi.

Programlarında dünya çapından liderler ve üst düzey devlet adamlarını davet eden Rose Time dergisi tarafından 2014 yılında en etkili 100 isminden biri olarak gösterildi.

Kaynak: TRT Haber