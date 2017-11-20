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Amerikalı ünlü seri katil Charles Manson öldü

Dünyanın en ünlü seri katillerinden Amerikalı Charles Manson öldü.

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Amerikalı ünlü seri katil Charles Manson öldü

California Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 1969 yazında Los Angeles'ta hamile oyuncu Sharon Tate ve diğer 6 kişinin ölümlerini organize etmekten suçlu bulunan Manson'un, 83 yaşında Kern Cezaevi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Gençlik yıllarında birçok kez cezaevine girip çıkan Manson, 1960'larda ABD'de kendisine hayran kitlesi oluşturdu ve üyelerinin büyük bölümü kadınlardan oluşan hippi bir tarikatın lideri haline geldi.

Müritlerine Polonyalı aktör Roman Polanski'nin 8,5 aylık hamile eşi oyuncu Sharon Tate ve 6 kişiyi öldürten Manson, bir yıl süren yargılamanın ardından Susan Atkins, Patricia Krenwinkel ve Leslie Van Houten ile idam cezasına çarptırıldı.

California Yüksek Mahkemesinin 1972'de idam cezasını kaldırmasının ardından Manson ve diğer sanıklara verilen idam cezaları ömür boyu hapis cezasına çevrildi.

Manson, yargı sürecinde kendisinin masum, toplumun suçlu olduğunu savunmuştu.

ABD'de ve dünyada büyük yankı uyandıran cinayetler, birçok film ve televizyon şovuna konu olmuştu.

Etiketler: seri katil, charles manson
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