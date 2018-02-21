  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Amerikalı terör mağdurundan internet devlerine terör davası

Amerikalı terör mağdurundan internet devlerine terör davası

Paris'te 2015 yılında yaşanan terör saldırıları mağduru ABD vatandaşı Palmucci, saldırının sorumlusu DEAŞ'a zemin sağladıkları gerekçesiyle Twitter, Facebook ve Google'a dava açtı.

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Amerikalı terör mağdurundan internet devlerine terör davası

Chicago Sun-Times gazetesinde yer alan habere göre, ABD vatandaşı Mandy Palmucci, geçen hafta Chicago Federal Bölge Mahkemesine açtığı davada, Twitter, Facebook ve Google'ı örgüt üyelerine erişim ortamı sağlayarak DEAŞ'ın gelişmesine ve yayılmasına yardım etmekle suçladı.

Terör saldırısında yara almasa da duygusal açıdan mağdur olduğunu belirten Palmucci, dava dilekçesinde olay sırasında Paris'te silahlı saldırıya uğrayan kafelerden birinde bulunduğunu kaydetti. Kafeye yapılan saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris'te 2015 yılında şehrin 1'inci, 10'uncu ve 11'inci bölgelerinde eğlence merkezleriyle Ulusal Stadyum'da silahlı ve bombalı terör saldırıları yaşanmıştı. Saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha önce terör saldırılarıyla ilgili internet ve sosyal medya şirketleri aleyhine farklı ülkelerde benzeri davalar açılmış fakat mahkemeler internet şirketlerinin kullanıcıların yüklediği içeriklerden sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: terör saldırısı, sosyal medya, Paris, DEAŞ, dava, abd
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