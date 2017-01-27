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Buradasınız : » » Amerikalı senatörden Trump'a Rusya uyarısı

Amerikalı senatörden Trump'a Rusya uyarısı

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, Başkan Donald Trump’a Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımları kaldırmaması konusunda uyarıda bulundu.

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Amerikalı senatörden Trumpa Rusya uyarısı

Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırması durumunda Kongre’yi harekete geçirerek yaptırımların tekrar başlamasını sağlayacağını belirtti.

Trump’a "sorumsuzca davranma" şeklinde çağrıda bulunan McCain, "ABD’nin ve müttefiklerimizin ulusal güvenliği adına, umut ediyorum ki Başkan Trump konuya ilişkin yayılan dedikodulara bir son verecektir.” ifadesini kullandı.

McCain, Trump’ın yaptırımları kaldırması durumunda ise Kongre üyeleriyle görüşerek Rusya’ya uygulanan yaptırımların yasalaşmasını sağlayacağını bildirdi. AA

Etiketler: rusya, Donald Trump, abd
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