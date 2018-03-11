Amerikalı Müslüman liderlerden Türkiye'ye destek

Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz’un ev sahipliğinde, konsolosluk rezidansında düzenlenen Yıllık Müslüman Liderler Toplantısı'na çok sayıda Müslüman sivil toplum temsilcisi katıldı.

Programın açılışında söz alan Başkonsolos Oğuz, davetlilere teşekkür etti ve bu tür etkinliklerin faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

ABD’nin en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) Los Angeles temsilciliğiyle iş birliği halinde organize edilen buluşmada konuşan Müslüman liderler, Türkiye'den övgüyle bahsetti.

"Türkiye'nin yanındayız" mesajı

Müslüman liderler, Türkiye'nin İslam dünyasına katkılarından 3,5 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasına, Filistin davasına verdiği destekten Kudüs konusundaki duruşuna kadar birçok alanda Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek Türk milletine teşekkür etti.

CAIR-Los Angeles Direktörü Hussam Ayloush, "Türkiye’nin tüm Müslümanların kalbinde özel bir yeri var; ben aslen bir Suriyeli olarak Turkiye’nin şimdiye kadar verdiği tüm destek için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Programa katılan Filistinli bir imam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin başarılı olması için her gün dua ettiklerini söyledi.

Ardından kürsüye çıkan TURCA Derneği Kurucu Başkanı Vakkas Doğantekin de, davetlilerden Afrin’i YPG/PKK'lı teröristlerden temizleyen kahraman Mehmetçik ve Özgur Suriye Ordusu (ÖSO) için dua istedi.

Toplantıda, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptıklarının yer aldığı kitap ve broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: AA