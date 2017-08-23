''Amerika’dan Venezuela’ya operasyon tehdidi savruluyor''

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu ve bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütüldüğünü söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uydu üzerinden telekonferans sistemiyle düzenlediği uluslararası basın toplantısında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden gazetecinin sorularını yanıtladı.

Amerika’dan Venezuela’ya askeri operasyon ihtimali tehdidi savrulduğunu savunan Maduro, "Şu anda aslında Venezuela’ya karşı gerçekleştirilecek bir askeri operasyon ya da müdahaleyi haklı çıkartmak için kötü bir propaganda yürütülüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Venezuela’nın emperyalist bir planı yoktur. Ne herhangi bir ülkeyi bombalamıştır ne de işgal etmiştir.” diye konuşan Maduro, “Bizim Latin Amerika’da gerçekleştirmek istediğimiz bütün halklara özgürlük getirmektir.” ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela’nın, İspanya’nın şu anda yaşadığı travmanın içine çekilmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Venezuela'ya diz çöktürmek istiyorlar"

Kolombiya ve ABD’nin Venezuela’nın iç meselelerini kendi iç meseleleri gibi yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden Maduro, "Bu propagandalar sayesinde Venezuela’ya diz çöktürmek istiyorlar. ABD’nin öncülük ettiği emperyalist güçler karşısında boyun eğmeye zorluyorlar." şeklinde konuştu.

"Yeni bir seçim gerçekleştireceğiz"

Kendisini diktatör olarak göstermeye çalışanların 18 yılda 21 seçim yapıldığını ısrarla görmezlikten geldiğini ifade eden Maduro, yeni bir seçim gerçekleştireceklerini belirterek, bu seçimlere iktidara zıt, muhalif partilerden de adaylığını koyanlar olduğunu kaydetti.

"Türkiye ile ilişkiler çok iyi boyutlarda"

Türkiye'den bir basın mensubunun sorusunu da yanıtlayan Maduro, Türkiye ile ilişkilerinin şu anda çok iyi boyutlarda olduğunu ve bu ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için büyük bir arzu içinde olduklarını söyledi.