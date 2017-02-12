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Amerika'da 'gözaltı protestosu'nda gözaltına alındılar

New York'ta Trump yönetiminin kaçak göçmenleri gözaltına almasını protesto eden eylemcilerden bazıları gözaltına alındı.

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Amerikada gözaltı protestosunda gözaltına alındılar

ABD'nin New York kentinde Trump yönetiminin ülke genelinde başlattığı yasa dışı göçmenlerin gözaltına alınması operasyonlarını protesto eden eylemcilerden bazıları "sivil itaatsizlik" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 

New Yorklular, Beyaz Saray'ın göçmen politikası çerçevesinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafazanın (ICE) ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik gözaltı operasyonları gerçekleştirmesini ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) "Kırık Pencereler" politikasını protesto etti.

Manhattan'daki Washington Meydanı'nda toplanan bazı New Yorklular, mitingin ardından yaptıkları yürüyüşte polisin uyarılarına uymadıkları ve "sivil itaatsizlik" eyleminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Protesto eylemi, "ICE'siz New York" Koalisyonu, Kırık Camları Sona Erdirme ve Göçmenlik için Siyahi İttifak adlı kuruluşların öncülüğünde düzenlenirken, eyleme 500'e yakın kişi katıldı. AA

Etiketler: Amerikan polisi, gözaltı, new york, Trump, protesto
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