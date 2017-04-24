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Amerika'da eller Miraç Kandili için semaya açıldı

ABD'de başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

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Amerikada eller Miraç Kandili için semaya açıldı

ABD'de başkent Washington yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Açılışını geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran merkezdeki kandil programına, Washington ile çevre eyaletlerde yaşayan farklı etnik kökenlerden çok sayıda Müslüman katıldı.

Programda, akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Merkezin Başkanı Yaşar Çolak, yaptığı açıklamada, "Bu mübarek gecede bu mekan, ABD'de yaşayan birçok Müslüman kardeşimizi bir araya getirdi. Hep beraber dualar ettik, miracın yükseliş ruhunu insanlara anlatmaya çalıştık. Bu tür manevi gecelere çok ihtiyacımız var. Bunları yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Caminin imamı Ali Tos miraç gecesinin önemine işaret ederken, Mustafa Çolakoğlu adlı vatandaş da merkezin manevi cazibe merkezi olarak harikulade bir atmosfer sunduğunu kaydetti.

Etiketler: amerika, miraç kandili, amerika diyanet merkezi
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