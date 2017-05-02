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Buradasınız : » » Amerika'da 24 yıldan sonra akaryakıtta vergi artışı sinyali

Amerika'da 24 yıldan sonra akaryakıtta vergi artışı sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, 24 yıl aradan sonra ABD'de ilk kez benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını artırabileceğinin sinyalini verdi.

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Amerikada 24 yıldan sonra akaryakıtta vergi artışı sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, daha önce vadettiği 1 trilyon dolarlık altyapı harcamalarına gelir oluşturması amacıyla ABD'de satılan benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranlarını yükseltmeyi düşündüğünü bildirdi.

Söz konusu vergilerden elde edilecek gelire değinen Trump, "Bu parayı karayollarına tahsis edersek, bu kesinlikle göz önüne alacağım bir konu." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, planlanan altyapı harcamalarının 5'te biri olan yaklaşık 200 milyar dolarlık kısmın devlet, kalanının ise özel sektör tarafından finanse edilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Trump'ın benzin ve motorin üzerindeki vergileri artırmasının dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de halk tarafından olumsuz karşılanacağına dikkati çeken uzmanlar, altyapıya destek olabileceği için bu planın ülkedeki ulaşım kurumları tarafından desteklendiğini vurguluyor.

Clinton bütçe açığını kapatmak için vergi oranlarını artırmıştı

ABD'de benzin ve motorin üzerindeki federal vergi oranları en son 1993 yılında dönemin başkanı Bill Clinton tarafından artırılmıştı.

Artan benzin ve motorin vergisinden elde edilen geliri 1993'te bütçe açığını kapatmak için kullanan Clinton, 1997'de de bu gelirleri "Karayolları Vakıf Fonu"na aktarmıştı. 

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