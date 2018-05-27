Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar coşkusu

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi (DCA), son yılların en kalabalık organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı.

Cuma hutbesini veren, dün de iftardan önce "İslam'a Davet" adlı programda konuşma yapan Amerikalı vaiz Yusuf Estes, başkent ve civarından gelen Müslümanlardan büyük ilgi gördü.

Konuşmasında, İslam dünyasının durumundan ve Müslümanların sorunlarından bahseden Estes, samimi gayretle çalışmanın önemine işaret etti.

"Bu güzel eseri Türk devleti yapıp sizlere hediye olarak takdim etmiş, herkesin buranın değerini bilmesi lazım." diyen Estes, ABD'deki ibadethanelere herkesin katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Programında Amerikalıları İslam'a davet eden Estes'in, son iki günkü görüşmeleri ve temasları sonucunda dört Amerikalının Müslüman olmasını sağladığı ifade edildi.

2 bin kişi aynı anda oruç açtı

DCA yetkililerinin verdiği bilgiye göre, programın hemen ardından verilen iftar yemeğinde 2 binden fazla Müslüman aynı anda oruçlarını açtı.

1944 yılında Teksas'ta doğan ve 1991 yılında Müslüman olmayı seçen Estes, o tarihten itibaren ABD'nin her yerini gezerek Amerikalıları İslam'a davet eden bir kanaat önderi olarak biliniyor.

Açılışını 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Amerika Diyanet Merkezi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca geniş katılımlı iftar programları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA