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Buradasınız : » » Ambargo davasının hakimi Berman'ı FETÖ ağırlamış

Ambargo davasının hakimi Berman'ı FETÖ ağırlamış

Amerika Birleşik Devletlerindeki "Ambargo" davasının hakimi Richard Berman'ın İstanbul'da FETÖ tarafından ağırlandığının ispatı faturalarla ortaya çıktı.

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Ambargo davasının hakimi Bermanı FETÖ ağırlamış

ABD’deki Ambargo davası ilerledikçe, deliller ortaya saçılıyor.

Davanın hakimi Richard Berman’ın FETÖ organizasyonuyla Türkiye’ye geldiği iddiası faturalarla ispat edildi.

"ABD-FETÖ ortaklığı" daha net bir şekilde ortaya çıkaran faturalarda, Berman'ın otel masraflarını FETÖ'nün karşıladığı görülüyor.

Berman reddetmemişti

Davanın hakimi Richard Berman, FETÖ organizasyonuyla Türkiye'ye geldiği iddialarını mahkemede yaptığı açıklamada reddetmemiş, Türkiye'yi ziyaretinin tarafsızlığına gölge düşürmeyeceğini savunmuştu.

Otel faturaları ortaya çıktı.

Ortaya çıkan faturalarda, Berman'ın 6 Mayıs 2014'te, FETÖ’nün düzenlediği uluslararası sempozyumun yapıldığı otele giriş yaptığı görülüyor. Berman'ın otel masraflarını ise FETÖ'cü YKK Grup ödemiş.

Otel faturaları ve belgeler

Etiketler: fetö, Ambarga davası hakimi Richard Berman, abd
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