  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Ambae Adası yanardağ tehdidi altında

Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki ada ülkesi Vanuatu, Ambae Adası’nda yaşayan 11 bin kişinin yanardağ tehdidi nedeniyle tahliye edileceğini açıkladı.

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Ambae Adası yanardağ tehdidi altında

Pasifik Okyanusu’nun güneyindeki ada ülkesi Vanuatu, Ambae Adası’nda yaşayan 11 bin kişinin yanardağ tehdidi nedeniyle tahliye edileceğini açıkladı.

Vanuatu Daily Post gazetesinde yer alan haberlere göre, Başbakan Charlot Salwai, Meteoroloji ve Jeolojik Tehlike Biriminin Monaro Voui Yanardağı'nda sismik hareketliliğin artması üzerine uyarı seviyesini dördüncü kategoriye yükseltmesinin ardından adada yaşayanların zorunlu tahliyesine karar verdiklerini bildirdi.

İklim Değişikliği Bakanı Ham Lini ile adayı ziyaret etmesi beklenen Salwai, tahliye işlemlerinin başlatılacağını ve 6 Ekim’e kadar tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

Manaro Voui Yanardağı, iki gün önce faaliyete geçmiş ve çevresindeki yerleşim merkezlerinin üstüne lav ve kül püskürtmeye başlamıştı. Söz konusu yerleşim birimlerinde yaşayan 8 bin kişi, adanın daha güvenli bölgelerine yerleştirilmişti.

Meteoroloji ve Jeolojik Tehlike Birimi, hafta sonu alarm seviyesini ikinci en yüksek kategori olan 4'e çıkarmış ve adada acil durum ilan edilmişti. Yetkililer, yanardağın orta derecede lav püskürtmeye başlaması durumunda yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki köylerin de tehlike yaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Vanuatu, ''Pasifik Ateş Çemberi'' deprem ve volkan kuşağında yer alıyor. Çok sayıda aktif yanardağın bulunduğu Vanuatu’da, 2005'te Manaro Voui Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine binlerce kişi Ambae'den tahliye edilmişti.

Etiketler: pasifik okyanusu, ambae adası, vanuatu, yanardağ
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