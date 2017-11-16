  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Amacım dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmek'

'Amacım dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmek'

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donaldı Trump, 13 günlük Asya turunu değerlendirdi.

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Amacım dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmek

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turu dönüşünde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore tehdidine karşı Çin de dahil bölge ülkelerinin ortak bir çizgide buluştuğunu belirtti.

Donald Trump, "Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmalıyız. Ziyaretimin ana amaçlarından biri, dünyayı Kuzey Kore kötülüğüne karşı birleştirmekti." ifadelerini kullandı. 

Ziyaretlerinde bölge ülkeleriyle adil ve kalıcı ticari anlaşmalar imzalamak için görüşmeler yaptığını söyleyen Trump, bu süreçte milyarlarca dolarlık yeni anlaşma imzaladığını kaydetti.

Trump'ın basın açıklaması sırasında su içerken kameralara yansıyan görüntüleri, Amerikan medyasında haber konusu oldu.

Daha önce başkanlık ön seçimlerindeki rakiplerinden Florida Senatörü Marco Rubio'yu "kamera önünde su içmesi"nden dolayı eleştiren Trump, bu sefer de Rubio'nun "su içmeyle ilgili" esprisine maruz kaldı.

Twitter hesabından açıklama yapan Rubio, "Benimkine benzer ama üzerine çalışması lazım. Tek seferde ve gözlerini kameradan kaçırmadan olmalı." ifadesini kullandı.

1992 yılında dönemin Amerikan Başkanı George Bush'tan sonraki en uzun Asya turuna çıkan Trump, 13 günlük temaslarında sırasıyla Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam ve Filipinler'i ziyaret etmişti.

Kaynak: TRT Haber


 

Etiketler: Trump, abd, asya turu, Kuzey Kore, nükleer silah, Kim Jong Un
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