Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu

Güney Koreli, İngiliz ve Kanadalı kaşiflerden oluşan bir ekip, hafta sonu Dmitrii Donskoi gemisinin batığını Ulleungdo Adası'ndan bir buçuk kilometre açıkta, denizin yaklaşık 450 metre altında tespit etti.

Rus İmparatorluk Donanması'na ait geminin, 1905'te battığında yaklaşık 5 bin 500 kutu külçe altın ve para taşıdığı sanılıyor.

Ekibe destek veren ve merkezi Seul'de bulunan Shinil Grubu, geminin gövdesinin top ateşinden ağır hasar gördüğünü, güvertesi ve bordasının iyi durumda olduğunu açıkladı.

St. Petersburg'da yapılan 5 bin 800 ton ağırlığındaki gemi, Tsuşima Muharebesi'nde ağır hasar görmüştü. Kaptanının, Japonların altınları ele geçirememesi için gemiyi batırdığı iddia ediliyordu.

Shinil Grubu, batığı ekim ya da kasım ayında çıkarmayı planlarken, bulunması durumunda altınların yarısının Rusya hükümetine verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA