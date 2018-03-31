Altın müze ile Kolombiya'nın tarihine yolculuk

Kolombiya Merkez Bankası tarafından 1939 yılında kurulan müze, ülkenin İspanyol sömürgesi olmadan önceki döneminden özellikle Muisca’lara ait 34 bini altın 54 bin eseri yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçinin beğenisine sunuyor.

Bogota'nın tarihi merkezinde bulunan müzenin 2'nci katında altından maskeler, silahlar ve taçların yanı sıra ahşap, sedef, seramik ve kemikten eserlerin yer aldığı iki salon bulunuyor.

Kurban edilen kız mumyası

Buradaki ikinci salonun çıkışında sergilenen en dikkat çekici unsur ise genç bir kızın mumyası.

Anne karnındaki bebek duruşuyla bekleyen mumya, başka mumyaların ve eserlerin de keşfedildiği Boyaca yönetim bölgesinin batısındaki dağlık alandan getirilmiş.

Mumyanın 13-14 yaşlarında kurban edilerek öldürülen bir kıza ait olduğu değerlendiriliyor.

Ziyaretçiler, müzenin 3'üncü katında ise şaman müziği ve sesleri ile zenginleştirilmiş bir salonda birkaç dakikalık özel bir gösteri de izleyebiliyor.

Bu salonun karşısında ise devasa çelik kapısı olan ve en önemli parçaların sergilendiği son salon bulunuyor.

Müzeyle yabancıların Kolombiya algısı değişiyor

Müzenin basın birimi sorumlularından ve eğitimcilerinden Ana Maria Gonzales Galvis, müzenin Kolombiyalılara, ülkelerinin geçmişini hatırlattığını ve gurur verdiğini ifade etti.

Yabancıların, bazen Kolombiya’yı şiddet ve çatışma gibi Kolombiyalıların hiç de istemediği bir şekilde andığını dile getiren Gonzales, müzeyle, yabancıların bu izlenimini değiştirdiklerini vurguladı.

Uzun zamandır müzede çalıştığını anlatan Gonzales, eserlerin bir sonu olmadığını ve müzeyi her gezdiğinde kendinde farklı bir izlenim bıraktığını söyledi.

Müzede kadına dair birçok eser var

Gonzales ayrıca müzedeki eserlerin 2 yıl önce yeniden incelenmesiyle kadına dair birçok eserin bulunduğunun farkına varıldığını belirtti.

Müzedeki İspanyol öncesi dönem eserlerinin genelde erkeklere dair olduğunun düşünüldüğünü dile getiren Gonzales, yeni elde edilen sonuçların kendilerini de çok şaşırttığına dikkati çekti.

Ülkede 6 müzede daha altın sergileniyor

Kolombiya'da Armenia, Cali, Cartagena, Pasto, Santa Marta kentlerindeki altın müzelerinin yanı sıra Leticia kentindeki Etnoğrafya Müzesinde de binlerce altın sergileniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2015 yılı Şubat ayında bu ülkeye yaptığı resmi ziyaret sırasında başkent Bogota'daki Museo del Oro'yu ziyaret etmişti.

Kaynak: AA